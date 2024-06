Finalmente em casa: Depois de quase 1 ano, tutor encontra cachorro desaparecido

Desde o dia 5 de agosto de 2023, a família do Bills buscava pelo paradeiro do cachorro caramelo, na época, o sumiço foi n oticiado pelo JD1 , até que na última semana uma reviravolta trouxe novamente alegria para os tutores.

Quase um ano depois, Bills foi encontrado. Ao JD1 Notícias, Welder Prado contou que encontrou uma postagem de uma ONG, através do Instagram, quando ele e sua esposa procuravam por outro animalzinho para adotar. “Ela viu um post de um doguinho que se parecia muito com o Bills, e comecei ir atrás para descobrir se era realmente ele ou não, nessa busca por informações consegui encontrar o contato de um rapaz que tinha atropelado ele na Mato Grosso. Ele fez todo tratamento e colocou ele pra adoção, depois descobri o casal que tinha adotado, fui agorinha lá reconhecer para ter certeza que era ele mesmo, e realmente era, 10 meses depois!”, contou animado na última segunda-feira.

Quando Bills sumiu em agosto de 2023, era um cachorro jovem de 1 ano e 4 meses, e agora o tutor conta que ele voltou “3 vezes maior”. “Enfim pude trazer ele para casa e agora está tudo bem novamente”.

