Fiscalização da PMA na Bacia do Rio Paraguai resulta em mais de 20 prisões

Em ações para coibir crimes e infrações ambientais, especialmente relacionadas à pesca predatória durante o mês de março, o 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental aplicou R$ 412.706 mil em multas em suas operações de fiscalização na região da Bacia do Rio Paraguai.



Ao longo do mês de março, período em que as ações foram intensificadas, foram confeccionados 26 autos de infração, 18 prisões em flagrante e 3 prisões com termo circunstanciado de ocorrência.



Já durante o policiamento voltado ao combate à exploração da flora, foram apreendidas 5 motosserras e 11m³ de madeira extraída ilegalmente.

Foram apreendidos ainda, 317 kg de pescado irregular, 25 carretilhas/molinetes, 160 metros de rede de pesca, 115 anzóis de galho, 04 tarrafas e 07 espinhéis durante os patrulhamentos e fiscalizações direcionadas à pesca predatória, alvo central das operações.

De acordo com o 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental. "Essas apreensões representam não apenas a interrupção de atividades ilegais, mas também a proteção da biodiversidade aquática da região".

