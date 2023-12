Na última semana do ano, BR-163 terá maior fluxo entre 8h e 18h

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Somado o fluxo do Natal e Ano-Novo, a BR-163/MS deve receber mais de 1,3 milhão de veículos, de acordo com a CCR MSVia que realiza a Operação de Fim de Ano e Férias com o objetivo de proporcionar mais segurança para quem trafegar pela rodovia nessas datas.

O fluxo de veículos continua intenso na última semana do ano. Conforme a projeção, nos dias antecedentes ao Réveillon, entre 26 e 30 de dezembro, cerca de 371 mil motoristas devem utilizar a BR-163/MS.

Horários de pico

Entre os dias 26/12 e 29/19 (de terça a sábado), a projeção indica grande movimento na rodovia entre 8h e 18h. Na sexta-feira (29/12) e sábado (30/12), fluxo maior deve se concentrar entre 8h e 10h, e entre 14h e 17h. Já no domingo (31/12), o tráfego de veículos será mais tranquilo, com maior movimentação entre 8h e 10h.

A operação 'Fim de Ano e Férias' conta com o auxílio de 477 câmeras em Circuito Fechado, para monitoramento do tráfego à distância, 24h por dia, a partir do CCO (Centro de Controle Operacional), o que permite, ainda, fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em tempo real.

Equipes de plantão

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) na BR-163/MS funciona 24h por dia, com mais de 80 viaturas estão à disposição dos usuários, entre ambulâncias, guinchos e viaturas de combate a incêndio.

Para reforçar as dicas, a Concessionária distribuirá folhetos educativos sobre práticas seguras ao trafegar pela rodovia durante os cinco dias de operação. Entre as dicas, estão: ultrapassar com cuidado e em locais permitidos pela sinalização, usar de cinto de segurança, manter distância segura entre veículos, não beber antes de dirigir e respeitar os limites de velocidade.

