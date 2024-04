Foi pra vala: Morador reclama após carro cair em buraco no Serraville

Os moradores da Rua Flor da Cunha no bairro Serraville em Campo Grande tiveram que se unir para tirar um Chevrolet Agile de dentro de uma vala.

O carpinteiro Fernando Soares falou com o JD1 Notícias, e contou que o carro é do vizinho da frente da sua casa, que estava passando pela rua ontem (14) a noite e ao desviar de um cachorro, acabou caindo no buraco.

"O carro teve que 'pousar' dentro do buraco, nós fomos agora cedo para tirar, conseguimos, mas o sofrimento foi muito grande", segundo Fernando, foi preciso da ajuda de 10 pessoas, incluindo policiais militares para retirar o veículo do local.

O morador também falou sbre a insatisfação com a via. "Aqui ta tudo feio, na região do Noroeste e Serravile, abaixo do presídio de segurança máxima, fizeram um 'ladrão' para a água sair, mas como chove muito, toda a água de toda a região a água está descendo muito e abrindo muito buraco, daqui uns dias ninguém passa mais nessa Flor da Cunha", alegou.

O veículo ficou danificado e o valor do prezuízo ainda não foi estimado.

Veja o vídeo:

