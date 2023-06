Fornecedores de sistema e peças para o "carro voador" são anunciados

Da redação, com Metrópoles

A empresa de aeronaves elétricas da Embraer, Eve Air Mobility, anunciou quais serão os três primeiros fornecedores dos veículos elétricos de pouso e decolagem verticais (eVTOL), os chamados “carros voadores”.

A BAE System será responsável por fornecer o sistema de armazenamento de energia. A companhia tem mais de 25 anos de experiência no fornecimento de energia elétrica e propulsão para ônibus e outros veículos pesados.

A DUC Hélice Propellers fabricará os rotores para oito motores de sustentação e para a hélice de cruzeiro.

Já a Nidec Aerospace LLC é uma joint venture entre a japonesa Nidec Corporation e a Embraer. Ela desenvolverá o sistema de propulsão elétrica do eVTOL.

A Eve pretende iniciar a montagem do primeiro protótipo do “carro voador” no segundo semestre deste ano. Os testes devem começar em 2024.

Segundo a Embraer, as primeiras entregas e a entrada em operação da aeronave estão programadas para 2026.

Deixe seu Comentário

Leia Também