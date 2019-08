Foto de policiais conduzindo homem negro amarrado repercute nas redes

Rauster Campitelli, com informações do R7

A foto de dois policiais brancos montados em cavalos levando um homem negro, algemado e com uma corda na mão, para a delegacia, viralizou nas redes sociais esta semana e revoltou muitos internautas A prisão aconteceu no Texas, sendo o suspeito, um homem de 43 anos, acusado de invadir uma propriedade no sábado (3).

A foto foi considerada racista e gerou repercussão negativa nas redes sociais. Após as críticas, o Departamento de Polícia de Galveston publicou uma nota de esclarecimento no Facebook, afirmando que no momento da prisão não havia veículos disponíveis, e reconhecendo que a abordagem dos policiais P. Brosh e A. Smith não foi apropriada.

Ainda segundo a nota, o suspeito, Donald Neely, já era conhecido pelos policiais e havia sido informado que não podia entrar naquela propriedade. “Enquanto a técnica de usar cavalos para transportar pessoas em uma prisão é considerada a melhor opção em alguns cenários, como controle de multidão, a prática não foi a melhor opção para o momento”, escreveu o chefe de polícia Vernon L. Hale.

“Meus policiais não tinham qualquer intenção maldosa no momento da prisão, mas nós mudamos imediatamente a política para prevenir o uso dessa técnica”, garantiu.

