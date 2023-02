Fraternidade 2023: campanha é lançada na Capital e tem como tema a 'Fome'

A Campanha da Fraternidade 2023 foi lançada oficialmente na manhã desta quarta-feira (22), na Capital, no auditório da Cúria Metropolitana. Neste ano, o tema é “Fraternidade e Fome”. A campanha tem como objetivo combater a fome e propor aos fieis um caminho de conversão.

A missa de abertura da iniciativa em Campo Grande será no dia 26 de fevereiro, a partir das 9h, no poliesportivo Dom Bosco. “Seu objetivo é sensibilizar a sociedade e a Igreja para enfrentarem o flagelo da fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transformem esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo”, diz o comunicado na página da Arquidiocese.

O arcebispo metropolitano, Dom Dimas Lara Barbosa, destacou que em Campo Grande o foco será acompanhar de perto a realidade das favelas. "É um tempo de interiorização, penitência, oração, jejum e de conversar, para vermos o que nós podemos fazer de concreto. Nós queremos ver de perto nossas favelas, quando cheguei aqui há 11 anos, não existiam, e hoje temos mais de 30".

No Brasil, mais de 33 milhões de pessoas estão em situação de fome, de acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O país voltou a aparecer no Mapa da Fome das Organizações das Nações Unidas, a ONU, depois de uma década.

Quaresma

A Campanha da fraternidade ocorre todos os anos, durante a Quaresma, momento em que os cristãos começam a se preparar para a Páscoa, comemorada, em 2023, no dia 9 de abril.

A tradição é que durante os 40 dias que antecedem a Semana Santa e o Domingo de Páscoa, seja realizada uma série de celebrações religiosas, para homenagear e relembrar os 40 dias vividos por Cristo no deserto, conforme as escrituras bíblicas.

