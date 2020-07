Funcionária acusa Riachuelo, do shopping CG, de omitir caso de coronavírus

Uma funcionária da Riachuelo, do Shopping Campo Grande, denunciou a loja por ocultar o fato de que uma de suas colegas testou positivo para coronavírus. Além disso, a trabalhadora que terá a identidade preservada informou ao JD1 Notícias que a loja não está cumprindo com as medidas de higienização previstas no protocolo de biossegurança.

Conforme o relato de uma funcionária, a colega que testou positivo tinha contato direto com o público. “Ela apresentou sintomas na sexta-feira (24) e foi fazer exame pela Unimed, com o qual a Riachuelo tem convênio com planos de saúde. O resultado deu positivo e ela foi afastada pela Unimed na segunda-feira (26)”, contou.

A denunciante ainda disse que após o resultado, ninguém na loja passou por testes. “O resultado deu positivo, e a Riachuelo pegou o exame e não tomou a atitude de fazer testagem nos funcionários nem de fechar a loja para a higienização. Na verdade a orientação da Riachuelo era não fazer teste nenhum era pra agir normalmente”.

A funcionária que testou positivo, se trata de uma jovem de idade entre 20 a 25 anos. De acordo com a denúncia, ela teria mandado o laudo médico por mensagem e não compareceu ao trabalho depois do resultado.

O JD1 Notícias falou com a assessoria do shopping que informou que a Riachuelo foi notificada e orientada a cumprir o protocolo de segurança, que inclui realizar teste rápido nos colaboradores próximos e que tenham tido contato com a pessoa cujo teste resultou em positivo, bem como efetuar a sanitização e desinfecção de toda a loja.

“O Shopping informa, ainda, que a funcionária cujo caso foi confirmado, recebeu o suporte necessário da loja e passa bem. Ela já estava afastada de suas atividades há 7 dias e deve permanecer nesta condição por, no mínimo, mais uma semana, devendo retornar ao trabalho somente após liberação médica”, finalizou.

O shopping segue acompanhando o caso, mantendo a operação de seus serviços em consonância com as normas de biossegurança.

Deixe seu Comentário

Leia Também