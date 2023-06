Fundação Manoel de Barros abre inscrições para o programa Jovem em Ação

A Fundação Manoel de Barros (FMB), buscando empoderar jovens do ensino médio na rede pública de ensino para o mercado de trabalho e para a vida, realiza o Programa ´Jovem em Ação´, que desenvolve o projeto ´Quanto mais me conheço, mais realizo´.

O objetivo do Programa é contribuir para a formação de jovens autônomos através do desenvolvimento de competências e habilidades que levem o jovem a buscar novas soluções para responder a diferentes desafios em sua vida pessoal e profissional, por meio da realização de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação para o mundo do trabalho.

“Nosso propósito é ampliar os horizontes do jovem, mostrar novas possibilidades, para que ele possa ter outras opções de escolha; contribuindo com sua formação pessoal e profissional e, transformando sua vida”, destacou o diretor da FMB, Marcos Henrique Marques.

Os encontros ocorrem de segunda-feira a sexta-feira, durante a tarde, por um período de 10 meses, período em que os jovens terão acesso a conteúdos relacionados a empreendedorismo, marketing pessoal e digital, educação financeira e direitos humanos e sociais, além de oficinas gerais.

“A proposta é contribuir para elevar a empregabilidade dos jovens; proporcionar encontros que ampliem o conhecimento e troca de experiências; aumentar a autoestima, satisfação, realização e bem-estar e; empoderar todos os participantes sobre a importância da inclusão social e do exercício da cidadania”, explicou Marques.

Caso esteja interessado, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do número (67) 98166-0166.

