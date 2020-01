Gêmeas siamesas morrem na Santa Casa após 17 dias do nascimento

As gêmeas siamesas Maria Julia e Luna Vitória, morreram na noite de domingo (19), na Santa Casa de Campo Grande, após uma parada cardiorrespiratória. Situação das recém-nascidas era grave desde o seu nascimento no dia 3 de janeiro.

De acordo com a assessoria do hospital, a equipe médica fez manobras de reanimação previstas na Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), porém não lograram êxito.

Segundo a Santa Casa, caso das gêmeas era grave desde o começo, e elas seguiam internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), porém não havia nada definido sobre a possível separação das siamesas. Ainda de acordo com o hospital a equipe não esperava perder as bebês, e tudo foi feito para que elas resistissem.

As gêmeas nasceram de 35 semanas e interligadas pelo tórax e parte superior do abdômen, pesando juntas 3.890kg. Era o terceiro caso de gêmeos siameses atendidos no hospital nos últimos seis anos.

Em suas redes sociais a tia das meninas, Kelly Barbosa lamenta a morte das gêmeas. “Nossas 2 estrelinhas que vão brilhar muito no céu. Maria Júlia e Luna vitória titia vai sempre amar vocês minhas pequenas anjinhas”, escreveu.

