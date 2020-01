Estado das gêmeas siamesas é grave, porém estável

O caso das gêmeas siamesas, Maria Julia e Luna Vitória, que nasceram na Santa Casa de Campo Grande no dia 3 deste mês ainda inspira cuidados, conforme relatório da equipe médica divulgado nesta sexta-feira (10).

As gêmeas nasceram de 35 semanas e interligadas pelo tórax e parte superior do abdômen, pesando juntas 3.890kg. De acordo com a Santa Casa, este é o terceiro caso atendido no hospital nos últimos seis anos.

Conforme o relatório emitido hoje, as meninas ainda estão em estado grave. “A Santa Casa informa que segue grave, porém estável, o estado de saúde das gemelares de Alice Aparecida Silva”, informou o relatório.

“Elas permanecem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e respiram com o auxílio de aparelhos. A equipe médica informa ainda que as gemelares continuam recebendo antibióticos, alimentação parenteral”, acrescenta o boletim.

O hospital informou ainda que, as equipes médicas Neonatal e de cirurgia pediátrica, torácica e cardíaca, além das especialidades clínicas, acompanham a meninas. “O caso delas segue em processo de investigação diagnostica e não tem definição em relação a realização de procedimentos cirúrgicos. No momento continua realizando exame de trânsito intestinal para avaliação desta função e para planejamento do início da dieta enteral”, finaliza o boletim.

