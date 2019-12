Santa Casa inaugura novo CTI pediátrico

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

A Santa Casa de Campo Grande inaugura e entrega aos pacientes mais uma nova ala modernizada, na manhã desta quinta-feira (5), às 8h30. O Centro de Terapia Intensiva (CTI) pediátrica, no prédio principal, está completamente preparado para receber pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), particulares e por convênios.

Com a inauguração, também se inicia o projeto de acolhimento dos pais, sendo acompanhantes 24h por dia.

O novo setor contém uma sala de estar bem mais humanizada para as mães, leitos de internação com pintura e designer moderno com quadros e troca de mobiliários que juntos proporcionam distração positiva aos acompanhantes e melhorias na sala de acolhimento familiar.

Parte dos materiais foram recebidos por doação de parceiros e entregues à gerência de captação de recursos do hospital. Além disto, houve instalações de 5 aparelhos televisores, sendo 4 nos leitos e um no isolamento e instalação do novo ar condicionado.

Também é novidade, a partir deste mês, a inclusão de acompanhante 24h por dia com o objetivo de proporcionar maior qualidade de assistência e humanização no atendimento aos pacientes.

A supervisora de enfermagem, Agda Esquível acredita que esse novo procedimento, será uma forma de aproximar as pessoas que fazem sentido para as crianças que se encontram em um momento de fragilidade. ‘’O acompanhante, para nossa equipe, será considerado um parceiro no cuidado e tratamento dos nossos pacientes’’, afirma.

A entrega faz parte do cronograma de manutenção de obras do hospital, sendo possível devido aos esforços da atual diretoria da Santa Casa e equipe técnica pela execução do projeto.

