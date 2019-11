Nove meses após ser atropelado, criança morre na Santa Casa

Ewerton Ferreira da Silva, de 11 anos, morreu na noite desta sexta-feira (28), na Santa Casa de Campo Grande. A criança, que segundo a família, foi atropelada por um ônibus de transporte coletivo em fevereiro deste ano no residencial Ramez Tebet.

Os pais dizem que o motorista não acionou o socorro.

A criança estava brincando no condomínio onde morava com a família, quando correu para a rua atrás de uma pipa. Ao cruzar a rua, a criança teria sido atropelada pelo ônibus, que faz a linha do bairro, caiu no chão e bateu a cabeça.

De acordo com o pai, o motorista teria descido do ônibus e brigado com a criança. Ewerton se levantou e correu para dentro do condomínio. Ele foi levado pela família por conta própria para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Moreninha. De lá, ele foi encaminhado para a Santa Casa e liberado no dia seguinte.

Dias depois, a criança começou a apresentar consequências do acidente, com os olhos esbranquiçados, todas as vezes que foi levado a UPA os médicos falavam que era conjuntivite e mandavam pra casa.

Em julho, a criança começou a chorar durante a noite com dor de cabeça e foi levada novamente para atendimento médico, sendo encaminhada com urgência para Santa Casa.

Segundo o pai da criança, no hospital foi constatado lesão na cabeça do filho devido à pancada do atropelamento. Em agosto, a criança chegou a ter 2 paradas cardiorrespiratórias em um mesmo dia. Desde então, ela parou de falar e perdeu os movimentos.

A família entrou com um processo contra o Consórcio Guaicurus.

A empresa está contestando na Justiça as alegações da família da criança, alegando que não há relação entre o acidente e a internação e morte do garoto.

Família e amigos estão se mobilizando para arrecadar o dinheiro para fazer o funeral da criança.

