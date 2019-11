Esacheu Nascimento é reeleito para diretoria da Santa Casa

Ocorreu uma eleição para a nova diretoria corporativa de Administração da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande (ABCG- Santa Casa), na última sexta-feira (8) e o Dr. Esacheu Nascimento levou a reeleição para o triênio (2020-2023).

A uma entrevista concedida ao JD1 Notícias, Esacheu afirma ter um projeto para os próximos 3 anos, longe das dívidas e estabelecendo uma sustentabilidade financeira para o hospital. Melhoria do atendimento e o aumento da produção da atividade hospitalar, também na área privada.

Afirma ter um projeto educacional nos planos, oferecendo cursos de técnico de enfermagem, fisioterapia e até medicina. É com esse plano, que diz estar preparando o antigo colégio Oswaldo Cruz para receber essa estrutura de hospital escola.

‘’Estamos em andamento com as reformas da Prontomed, esperamos concluí-las o mais breve possível. Podendo assim atender mais de 90 pacientes de planos particulares além dos que possuem o da própria Santa Casa. Hoje há 1.500 pacientes em tratamento e queremos expandir esse número para os de planos privado’’, diz o doutor.

Esacheu ainda apresenta que um dos grandes desafios para o próximo ano é fazer o exercício diário do relacionamento humano com as pessoas, tanto os pacientes com os próprios funcionários. Afirma também que no próximo ano a Santa Casa de Campo Grande será um dos 5 hospitais com um dos maiores números de transplantes realizados do país.

Deixe seu Comentário

Leia Também