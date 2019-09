Morre na Santa Casa vereador que sofreu acidente aéreo

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Após queda de ultraleve, o ex-delegado e vereador Dr. Messias Furtado, de 55 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa de Campo Grande nesta manhã de segunda-feira (9).

Segundo informações da assessoria do hopital, o vereador deu entrada às 00h40 bastante instável e evoliu para uma parada cardiorrespiratória. Messias morreu às 6h05 desta manhã.

O ultraleve caiu no final da tarde de domingo (8) em uma chácara saída para Angélica. Igor Davi dos Santos Fernandes, de 5 anos, morreu no local.

Na ocasião, o vereador foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com vida e encaminhado para o hospital, junto com outra criança, 12 anos. Messias deixa a esposa e 2 filhos.

Segundo informações do site Ivinotícias, por volta das 17h35min, o ultraleve caiu às margens da rodovia MS-141 e próximo do residencial Solar do Vale.

Conforme o site, o vereador e estava sobrevoando o município, quando por motivos ainda não apurados, a aeronave caiu e pegou fogo, atingindo o quintal de uma casa.

A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso do Sul (Adepol-MS) e a Polícia Civil publicaram uma nota de pesar ao falecimento do também ex-delegado.

Deixe seu Comentário

Leia Também