Homem de 44 anos morre após ser atacado por abelhas

Um homem identificado como Julio Cesar del Valle Yoyi, de 44 anos, morreu na tarde de terça-feira (3) vítima de um ataque de abelhas. De acordo com integrantes dos Bombeiros Voluntários Vermelhos do Paraguai em Pedro Juan Caballero, Julio se encontrava em frente a uma residência localizada na rua Benjamin Aceval, no bairro San Blás, onde vizinhos teriam mexido em uma colmeia.

Logo depois, as abelhas começaram a atacar as pessoas que se encontravam nas proximidades. A vítima fatal não conseguiu fugir dos ataques e acabou caindo em frente à residência, sendo socorrido pelos integrantes do Corpo de Bombeiros Voluntários e levado ao Hospital Regional da cidade, onde chegou sem sinais de vida.

Integrantes dos Bombeiros Voluntários Vermelhos e Amarelos realizaram o controle na região do ataque. As abelhas seriam do tipo africanas.

