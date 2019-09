Criança morre em queda de ultraleve pilotado por vereador

Priscilla Porangaba, com informações do Ivinotícias

Igor Davi dos Santos Fernandes, de 5 anos, morreu na queda de um ultraleve no final da tarde de domingo (8) em uma chácara saída para Angélica. O ultraleve era pilotado pelo ex-delegado e vereador Dr. Messias Furtado, de 55 anos.

Segundo informações do site Ivinotícias, por volta das 17h35min, o ultraleve caiu às margens da rodovia MS-141 e próximo do residencial Solar do Vale.

Conforme o site, o vereador e estava sobrevoando o município, quando por motivos ainda não apurados, a aeronave caiu e pegou fogo, atingindo o quintal de uma casa.

No ultraleve estava o ex-delegado, e de passageiros mais duas crianças, uma de 12 anos que sobreviveu e Igor, que não resistiu aos ferimentos e ainda morreu no local. Há suspeitas de que o vereador pode ter errado o pouso e atingiu uma árvore.

O corpo de bombeiros socorreu o menino de 12 anos consciente e orientado, mas com 80% do corpo com queimaduras de segundo grau.

Já Messias, estava consciente e orientado e também tinha queimaduras de segundo grau pelo corpo.

