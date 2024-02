Gente, vamos apostar? Mega-Sena sorteia R$ 110 milhões hoje

Algum sortudo pode mudar de vida neste sábado (24). Isso porque o concurso 2.692 da Mega-Sena pagará R$ 110 milhões aos apostadores que acertarem as seis dezenas a serem sorteadas.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

O jogo simples - com seis dezenas marcadas - custa R$ 5. O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

