Gerson assume o Governo

Em solenidade no gabinete da Governadoria, o deputado Gerson Claro recebeu nesta terça-feira (26), do governador Eduardo Riedel, o comando do Executivo estadual até dia 1° de janeiro de 2024.

Gerson fica no cargo de governador interino, enquanto o vice de Riedel, Barbosinha, também está fora e volta para assumir do dia 2 a 14 de janeiro, quando acabam as 'férias' de Eduardo Riedel.

