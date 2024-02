Gerson Claro quer inclusão imediata da duplicação da BR-060 em projeto de obras

As indicações do deputado Gerson Claro que cobram do Governo Federal investimentos na duplicação do trecho Campo Grande /Sidrolândia da BR-060 foram aprovadas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Junto com a duplicação deste trecho urbano da BR-060, o deputado defende o início de estudos para melhorar as condições de tráfego nos 70 km da rodovia entre Campo Grande e Sidrolândia. "O ideal é que seja duplicado todo o trecho que recebe um volume diário de 10 mil veículos. Acredito que a abertura da terceira pista em alguns trechos críticos seria uma alternativa para garantir mais segurança ao tráfego", destaca o deputado.



Na avaliação do Gerson é necessário que o Governo Federal inclua de imediato no planejamento de obras do Ministério dos Transportes, pelo menos a duplicação do trecho urbano da rodovia em Sidrolândia, desde o trevo da MS-258 até a rotatória com a MS-162, saídas para Maracaju e Nioaque. "Com a chegada da Inpasa, perspectiva de duplicação do abate na unidade da JBS, além da chegada de novos empreendimentos, ainda neste ano, serão pelo menos mil novos caminhões circulando neste trecho".

