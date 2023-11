"Giradinha" do maior navio de cruzeiro a navegar no Brasil chama atenção na web

Um vídeo de uma manobra feita pelo MSC Grandiosa, maior navio de cruzeiros a navegar no Brasil, no porto de Santos viralizou nas redes sociais. No vídeo é possível ver o navio dando uma “giradinha” para deixar o cais santista.

O registro, feito pelo piloto profissional de drones Roberto Venâncio, de 43 anos, conta com mais de meio milhão de reproduções no Instagram.

A embarcação tem 331,43 metros de comprimento e 43 metros de largura, com 4.221 cabines, uma capacidade para 6.334 mil hóspedes e 1.704 mil tripulantes, além de pesar 181.541 toneladas.

Confira a manobra:

Deixe seu Comentário

Leia Também