Geral

Golpistas usam nome de Marcos Pollon para enganar famílias atípicas

Deputado federal alerta que mensagens sobre suposto benefício são falsas

26 dezembro 2025 - 12h50Sarah Chaves
Deputado federal, Marcos PollonDeputado federal, Marcos Pollon   (Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Criminosos estão usando o nome e a imagem do deputado federal Marcos Pollon para aplicar golpes contra famílias atípicas. O alerta foi feito pelo próprio parlamentar após a circulação de mensagens falsas que prometem um suposto benefício, especialmente no período de fim de ano.

“É muito grave. Estão usando a minha imagem direcionada às famílias atípicas, dizendo que tem um benefício. É mentira. Eu não peço nada. Não envio nada”, afirmou Pollon. Segundo ele, todas as informações oficiais são divulgadas exclusivamente em seus perfis verificados nas redes sociais.

Em vídeo publicado nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, o deputado explicou que estelionatários se passam por ele para oferecer um inexistente apoio natalino. Pollon informou que as autoridades já foram acionadas e que o caso está sob investigação para apurar a extensão do golpe e o número de famílias prejudicadas.

O parlamentar segue em recuperação médica após ter apresentado, no dia 11 de dezembro, uma crise aguda por hiperestímulo associada a pico hipertensivo súbito.

