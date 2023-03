Golpistas utilizam site falso de empresa para novo golpe na Capital

Cada dia mais avançados, golpistas estão se esforçando em enganar vítimas, e desta vez moradores da Capital acabaram se deparando com um site falso da empresa Auto Car, que conta até com montagem da fachada da loja com o número de telefone dos golpistas substituindo o original.

Ao JD1 Notícias, a loja informou que várias pessoas já caíram do golpe e mesmo com um boletim de ocorrência, existem registros diariamente, desde dezembro do ano passado, de novas vítimas dos golpistas. A loja ainda contou que já foram feitos avisos nas redes sociais oficiais da empresa.

“Fizemos boletim de ocorrência, mas os golpes continuaram, e todo dia, toda hora, nós recebemos ligações e mensagens pelo WhatsApp de algum cliente que caiu no golpe”, explicou.

Ao contrário de outros sites falsos, o endereço utilizado pelos golpistas conta com certificado de segurança válido em todos os navegadores, já que ele foi criado por meio de um serviço de hospedagem gratuita de portais na Web.

Uma das diferenças chaves entre o endereço original e o falso é a aparência do portal

Apesar das similaridades, os dois sites são totalmente diferentes um do outro; o portal dos golpistas utiliza imagens que nem mesmo constam no site original e uma identidade visual completamente contrária ao da empresa.

Outro ponto de diferença é o WhatsApp do golpista, que se passa por um vendedor da loja, porém, o número nem existe mais no aplicativo de troca de mensagens.

O que resta ao consumidor é se cuidar cada vez mais, não confiando somente em uma fonte de informação e sempre checando em outros sites, como o Google e redes sociais, se os dados fornecidos realmente batem com o original.

