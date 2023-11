Riedel nomeia novos coronéis da PM e Bombeiros

O governador Eduardo Riedel oficializou a promoção de membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do estado de Mato Grosso do Sul. A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado, desta segunda-feira (27), visa reconhecer e valorizar os serviços prestados pelos profissionais da segurança pública, reiterando o compromisso do governo com essas importantes categorias e, por conseguinte, reforçando o propósito de tornar o estado cada vez mais seguro.

O destaque das promoções é a ascensão de dez novos coronéis na Polícia Militar, e sete no Corpo de Bombeiros, que atingem o ápice de suas carreiras. Notavelmente, a promoção de Carla Rouledo Moretti, 43 anos, marca um marco histórico, tornando-a a primeira mulher a alcançar o posto de coronel no Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul.

Com uma trajetória de 24 anos dedicados à corporação, Carla é uma pioneira desde sua admissão em julho de 1999, quando integrou a primeira turma, composta por mulheres, aprovada em concurso para o Corpo de Bombeiros do estado. Ao atingir o ápice de sua carreira, ela compartilha a satisfação de fechar esse ciclo e destaca o esforço, dedicação e amor ao trabalho como elementos fundamentais para sua trajetória.

"Eu sou do primeiro concurso do Corpo de Bombeiros de MS que teve admissão de mulheres. Fui a primeira a ingressar na corporação e agora novamente a primeira a se tornar coronel, assim fecho o ciclo completo," enfatizou Carla.

A nova coronel reconhece a ausência de referências ou exemplos quando iniciou sua carreira, sendo a pioneira entre as mulheres nesse caminho. No entanto, ela vê sua conquista como uma oportunidade para inspirar outras mulheres interessadas em seguir a mesma carreira no Corpo de Bombeiros.

"Com certeza não tinha referência nenhuma, hoje me sinto referência para elas. Posso mostrar que elas podem chegar ao ápice da carreira, um caminho que pode ser percorrido por todas as outras," acrescentou. Além de se tornar a primeira mulher coronel, Carla Rouledo Moretti é a profissional mais antiga da corporação.

O evento que oficializou as promoções ocorreu no Gabinete do Receptivo, localizado no Parque dos Poderes.

A seguir, a lista dos promovidos a coronéis do Bombeiro MS:

Confira a lista dos promovidos a coronéis da PMMS:

