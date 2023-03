Governo Brasileiro enviará ajuda humanitária ao Equador e Peru após terremotos

O governo brasileiro informou no final da manhã que irá prestar ajuda humanitária ao Equador e Peru após os terremotos que atingiram os países ao longo deste sábado (18). Argentina, Chile, Colômbia e México também foram atingidos pelos tremores, mas não foram tão afetados.

“Neste momento de grande pesar pelas perdas humanas e materiais decorrentes do abalo sísmico, o governo brasileiro expressa sua solidariedade aos Governos e ao povos equatoriano e peruano e afirma a disposição de prestar toda a cooperação possível às autoridades daqueles países no atendimento à emergência humanitária”, diz a nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Apesar do anúncio, o governo não especificou qual tipo de ajuda humanitária será oferecida aos países afetados pelo tremor.

Tremores

Uma sequência de terremotos atingiu a Argentina, Chile, Equador, México e Peru neste sábado (18). O pior dos tremores foi registrado na região norte peruana.

Segundo o Centro Sismológico Nacional do Peru, foi registrado um tremor de magnitude 7 às 12h12 no horário local, 14h12 no horário de Brasília.

Os países afetados pelos tremores se encontram na região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de 40 mil quilômetros conhecida por uma alta incidência de terremotos e atividade vulcânica.

