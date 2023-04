Governo cria canal de denúncia contra massacres escolares

O Ministério da Justiça anunciou nesta sexta-feira (7) a criação de um canal próprio de denúncia para combater massacres em escolas. Medida surge em resposta aos massacres que ocorreram em São Paulo (SP) e em Blumenau (SC).

A medida, chamada de “Operação Escola Segura” pode ser acessada de imediato no site oficial do governo federal .

Além da criação do canal, o governo tem como meta apresentar, em até 90 dias, um relatório de embasamento da nova política nacional para impedir que novos massacres ocorram no Brasil.

