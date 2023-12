Governo de MS anuncia licitação para asfaltamento e drenagem no bairro Moreninha IV

Nesta terça-feira (26), o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul anunciou por meio do Diário Oficial da União o lançamento de uma licitação para levar asfalto às ruas do bairro Moreninha IV, em Campo Grande.

O aviso de licitação, divulgado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL), informa que o processo seguirá a modalidade "Menor Preço", conforme previsto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

A licitação será realizada no dia 17 de janeiro de 2024, às 16:00 horas, no endereço Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 14, Parque dos Poderes - Campo Grande - MS.

O objeto da obra é a realização de obras de infraestrutura urbana, incluindo pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Moreninha IV (Etapa I).

Os interessados em participar do processo podem obter o edital e seus anexos de forma gratuita no site oficial da AGESUL: https://www.agesul.ms.gov.br/licitacao-de-obras-e-rodovias/licitacao-de-obras-e-rodovias-2023/. Informações adicionais podem ser solicitadas por e-mail, através de [email protected], ou presencialmente, junto à Diretoria de Licitação de Obras.

