Governo deve lançar na segunda-feira bloco de concursos públicos

O governo federal deverá lançar ainda nesta segunda-feira (10) o primeiro bloco de concursos públicos autorizados pelo governo Lula (PT).

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que os concursos já estão previstos no orçamento deste ano e darão prioridade para os órgãos com maior déficit de pessoal.

“Várias áreas estão com dificuldade. Foi um período de muito desmonte, praticamente sem nenhum concurso”, afirmou a ministra durante entrevista à Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Apesar da fala de Dweck, ainda não se sabe quais órgão serão contemplados nos primeiros certames.

Até o momento foram autorizadas seleções emergenciais para a Agência Nacional de Mineração (ANM) e o Ministério de Relações Exteriores (MRE), com um total de 70 vagas disponíveis.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também