Estado confirma R$ 10 milhões para custear passe do estudante

O governo de Mato Grosso do Sul vai repassar mais de R$ 10 milhões, sendo R$ 10.017.180,00, a prefeitura de Campo Grande, para custear o transporte público coletivo dos alunos da rede estadual de ensino, na Capital. Com o repasse, resta ao município “bater o martelo” quanto ao novo preço do passe de ônibus para o público em geral. Uma coletiva para anunciar o reajuste chegou a ser marcada para a tarde de hoje (13), mas foi cancelada pela prefeitura.

O valor do repasse para custear o passe do estudante foi anunciado no fim da manhã desta segunda-feira (13), durante encontro do governador Eduardo Riedel (PSDB) e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriotas).

“Tivemos uma reunião com a prefeita, onde fechamos o valor de repasse do Governo do Estado em R$ 10 milhões, que é o cálculo feito em cima dos alunos da Rede Estadual de Ensino que utilizam o transporte público na Capital. Ficamos muito satisfeitos em colaborar, neste pleito que é justo”, disse o governador.

Riedel destacou que este apoio do Estado vai ajudar Campo Grande na hora de equacionar um “preço menor” do transporte coletivo à população. A prefeita de Campo Grande agradeceu ao governador pela renovação do convênio, que segundo ela vai trazer um ‘valor justo’ da tarifa ao bolso do cidadão.

Outro subsídio que deve fazer com que a tarifa não pese tanto no bolso dos usuários é a alteração na lei sobre a isenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), para o transporte coletivo. A mudança foi aprovada pela Câmara de Vereadores, na terça-feira (7), mas o projeto da isenção do imposto em si ainda não foi encaminhado pela prefeitura à Câmara.

“Esta ação do governador traz para nós um alívio no valor da tarifa para população e aos usuários do transporte coletivo”, comentou Adriane.

O governo do Estado começou a custear o passe dos alunos da rede estadual de ensino, ainda no ano passado, quando o transporte coletivo da cidade enfrentou uma crise envolvendo motoristas, o Consórcio Guaicurus e a prefeitura. Diante do impasse, foi firmado convênio em 29 de junho, com duração até 31 de dezembro, no valor de R$ 7,2 milhões.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também