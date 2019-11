Governo entrega novo presídio masculino com 603 vagas

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

O Governo do Estado entregou nesta terça-feira (26) uma nova unidade prisional instalada no Complexo da Gamelereia, em Campo Grande, com 603 vagas.

O presídio tem uma área total de 18,1 mil m² e é divido em três pavilhões, com 101 celas, sendo 78 coletivas, 12 disciplinares e 11 de saúde, além de salas de aula, biblioteca, setores administrativos, de assistência psicossocial e áreas de visita, entre outros espaços.

O investimento contou com R$4,3 milhões do Estado e R$ 14,5 milhões de recursos federais, totalizando aproximadamente R$ 18,9 milhões.

A unidade foi necessária para o Sistema Prisional de Mato Grosso do Sul que possui mais de 19 mil presos, quase metade indiciado por tráfico de armas e drogas. E é considerada modelo por ter módulos de saúde, educação, trabalhos e salas de atendimento de advogados.

O governador do estado, Reinaldo Azambuja, compareceu a inauguração e em seu discurso lembrou que o estado é pioneiro em apreensão de drogas no Brasil. Somente neste ano foram apreendidas mais de 500 toneladas.

Durante sua fala, o governador anunciou a entrega de outro presídio com 603 vagas para 2020 e a nomeação de novos servidores para a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), após concurso público.

Deixe seu Comentário

Leia Também