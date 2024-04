Governo Federal suspende campanhas publicitárias no X

Após ataques de Elon Musk ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República informou, na última sexta-feira (12), que o Governo Federal suspendeu campanhas no X, antigo Twitter.

No início da semana, Elon Musk, dono da rede social X, utilizou seu perfil para fazer ataques contra Moraes, chegando até mesmo a chamar o ministro de “ditador”, afirmando que ele tem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva “na coleira”.

Além dos ataques, Musk chegou a afirmar que deixaria de cumprir decisões judiciais da Corte. Devido aos ataques e afirmações, Moraes determinou que a Polícia Federal (PF) abra um inquérito para investigar a conduta do bilionário, além de apurar se ele cometeu crimes de obstrução de Justiça, "inclusive em organização criminosa e incitação ao crime".

