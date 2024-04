Governo homologa licitação para projeto de pavimentação da MS-355 e MS-270

O governo de Mato Grosso do Sul homologou o aviso de licitação autorizando a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e projetos executivos de engenharia para implantação e pavimentação para trechos das rodovias MS-355 e MS-270. As resoluções foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira (12).

Conforme as informações, a iniciativa visa otimizar a conectividade e acessibilidade em regiões estratégicas, promovendo um planejamento sólido para o desenvolvimento regional, através da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

Com isso, foi autorizado os processos para obras da rodovia MS-355, para o trecho urbano de Terenos, que dá acesso ao frigorífico, com extensão aproximada de 53,90 km, abrangendo os municípios de Terenos, Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti, no valor de R$ 1,9 milhão.

A outra rodovia é a MS-270, com a implantação da pavimentação que compreende o trecho do entroncamento da MS-166 com a BR-060, em uma extensão aproximada de 58,40 km, abrangendo os municípios de Ponta Porã, Jardim e Bela Vista.

"Quando se inicia uma obra sem esses estudos, de viabilidade e projeto executivo, fica muito difícil definir um escopo de obra sólido e para que a gente, enquanto Governo, faça um contrato justo e executável", explica o explica o secretário de Infraestrutura e Logística, Helio Peluffo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também