Governo inaugura Sala Lilás em Anastácio

O Governo de Mato Grosso do Sul inaugurou nesta semana mais uma Sala Lilás, dessa vez, na cidade de Anastácio, a 137 quilômetros de Campo Grande. Com essa entrega, MS já soma 27 espaços no estado.

Cada sala é equipada e projetada para realizar o depoimento especial de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência, o espaço conta com brinquedos para os pequenos e um local acolhedor para as mulheres.

Assessora de Gestão de Processos e Planejamento da Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul e responsável pela implementação, a delegada Christiane Grossi de Araújo Rocha explica que não se trata apenas de uma sala bonita.

“A Sala Lilás é o esforço do poder público em tornar o atendimento às mulheres, crianças e adolescentes, vítimas de violência doméstica e/ou sexual, mais humanizado. Ela deve ser, antes de tudo, uma sala de acolhimento onde essas pessoas chegam fragilizadas pelo crime que sofreram e são tratadas de forma a abrandar essa dor”, descreve Christianne.

Sala Lilás

O projeto é uma iniciativa da Polícia Civil em conjunto com recursos do Governo de Mato Grosso do Sul, apoio de prefeituras, conselhos de segurança e emendas parlamentares.

Em uma cidade que não tem delegacia de atendimento à mulher, ou especializadas, a vítima não fica ali na recepção, é encaminhada direto à Sala Lilás, onde passa por oitiva.

Para a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Cristiane Sant’Anna, a Sala Lilás é mais uma forma de empoderar mulheres a denunciar crimes. “A mulher que sabe que vai ser atendida de maneira humanizada e diferenciada, ela vai até a delegacia, ela toma a coragem, ela faz a denúncia. Diferentemente de quando ela não tem esse atendimento, ela pode vir a ter dificuldade de ir até a polícia”.

Deixe seu Comentário

Leia Também