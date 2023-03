Governo trabalha em projeto para venda de passagens aÃ©reas por R$ 200

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou neste domingo (12), durante entrevista ao jornal Correio Braziliense, que o governo federal está trabalhando no projeto "Voa Brasil", para a venda de passagens aéreas pelo preço de R$ 200 para certos grupos.

Buscando proporcionar maior acessibilidade, seriam elegíveis ao programa aposentados, funcionários públicos e estudantes com renda mensal de até R$ 6,8 mil por meio da ocupação de assentos ociosos em voos domésticos.

"O que estamos buscando é comprar a ociosidade dos espaços. As companhias brasileiras chegam na faixa de 30 milhões de passageiros, cada uma delas, operando com 78% a 80% de vagas ocupadas. Outras 20% saem vazias. Eu quero essas vagas para as pessoas que não voam", explicou o ministro.

Segundo França, o governo atualmente está em processo de negociação com as empresas aéreas Azul, Tam e Gol, com previsões que o projeto seja implementado ainda no segundo semestre deste ano.

O ministro ainda explicou que a venda das passagens ocorreria por meio do aplicativo da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. No total, seriam disponibilizadas 14 milhões a 15 milhões de passagens por ano.

