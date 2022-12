Grupo de apostadores de Dourados investe R$ 265 mil na Mega da Virada

Um tradicional grupo de apostadores de Dourados está animado para o sorteio da Mega-Sena, que vai pagar R$ 500 milhões neste sábado (31). O grupo “investiu” em 12 bolões, que totalizam R$ 265 mil. E, para evitar dor de cabeça, o bolão é cheio de regras e tem até contrato. O sorteio da Mega da Virada de 2022 ocorre em 31 de dezembro e pode pagar R$ 500 milhões, o maior prêmio da história do concurso.

Em 2021, o grupo de amigos registrou uma aposta única no valor de R $22.510,50 na Mega-Sena da Virada. Ao g1, o responsável pelo bolão, Ademir de Almeida, de 44 anos, disse que a novidade para esse ano foi a abertura de novos grupos com apostas em valores menores. Ao todo, o fotógrafo administra 12 bolões, com 1.200 cotas.

"A expectativa para esse ano é alta, a cada ano que passa as chances são maiores e nós vamos aprimorando. No primeiro ano apostamos apenas um bilhete e hoje participamos de todos os principais sorteios. Neste ano resolvi abrir novos bolões para atender mais pessoas".

Um dos bolões conta com 98 pessoas, contrato para participação e mais R$ 30 mil “investido”. Ademir detalha que foram registradas duas apostas, sendo uma no valor de R$22.510,50 e outra no valor de R$ 8 mil no concurso especial.

“Apostamos um bilhete com 15 números que totaliza a aposta máxima de R$22.510,50 e outros bilhetes com 10 dezenas que deu em torno de oito mil. É um jogo de sorte, estamos apostando e confiando que vai dar certo”.

A primeira premiação do grupo veio no ano de 2017, quando os apostadores acertaram a quadra da Mega da Virada e receberam R$ 22 mil, que foi deixado em caixa para ser investido em outros jogos. A segunda premiação aconteceu em 2019, quando o grupo acertou a quadra da Quina de São João e o grupo conquistou o prêmio de 1,1 milhão de reais.

Em 2022, o grupo de amigos investiu mais de R$ 100 mil nos principais sorteios. Na Lotofácial da Independência, em setembro deste ano, o grupo acertou 13 números e faturou R$ 18.500.

Outros dez bolões possuem cotas com valores entre 34 a 111 reais, que ao fechamento dos grupos terão arrecadado um montante de R$ 50 mil. Ademir também organiza um grupo de aposta com 20 números, em que é preciso desembolsar o valor de R$ 2 mil por cota para participar. Ao final, o bolão terá o montante de R$ 185 mil.

Contrato de renovação

Mesmo com mais dez anos de história, o grupo de apostadores renova a cada ano o contrato do bolão. O responsável explica que o documento possui algumas regras para evitar dor de cabeça: “amigos, amigos, negócios à parte”.

De acordo com Ademir, o principal grupo é dividido em 100 cotas, sendo que 98 são dos apostadores, uma cota administrativa e uma social. “Tenho uma pessoa que me ajuda a administrar as cotas, esse é um trabalho que dá muita dor de cabeça por envolver muitas pessoas, por isso sempre digo que tem que gostar muito para entrar nisso”.

Almeida destaca que a ideia de reunir a turma e organizar as apostas têm a ver com aumentar as chances de ganhar, já que com mais pessoas participando, mais jogos são registrados. Ele explica que o valor da cota para participar do grupo principal é de R$ 1.100, que é pago anualmente durante a renovação do contrato.

O valor da cota garante a participação em quatro sorteios especiais: Mega da Virada, Dupla Sena Especial de Páscoa, Quina de São João e Lotofácil da Independência, sendo os concursos especiais da Mega-Sena.

“A renovação do contrato acontece todos anos em dezembro e garante mais credibilidade para o bolão, além de deixar claro para os participantes as cotas e valores. Neste ano, cinco pessoas deixaram o grupo por motivos religiosos e financeiros, mas as vagas logo foram preenchidas”.

Apostas

Os valores vão de R$ 4,50, para um jogo simples, de seis dezenas, a R$ 174.420,00 para quem quiser marcar 20 dezenas em um único jogo. Custo mais alto, maior probabilidade de ganhar: segundo a Caixa, quem arriscar aposta com 20 dezenas tem probabilidade de um acerto em 1.292. Para quem fizer a aposta simples, de seis dezenas, a probabilidade é de um em 50.063.860.

