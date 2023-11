Gusttavo Lima adia live de hoje

A live do cantor sertanejo Gusttavo Lima, programada para este sábado (25), a partir das 17h, foi cancelada, conforme nota publicada pela Balada Music. O motivo seria o mau tempo em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, de onde a apresentação seria transmitida no YouTube.

Ainda de acordo com a empresa de gerenciamento artístico, uma nova data será divulgada em breve para a live show, "Embaixador Live in Angra", para a divulgação das músicas do novo DVD, "Paraíso Particular" gravado em julho.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também