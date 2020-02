Heineken faz recall de garrafas que podem soltar lascas de vidro

A cervejaria holandesa Heineken anunciou nessa sexta-feira (14) um recall voluntário de garrafas do produto. De acordo com a empresa, as embalagens de vidro podem soltar lascas no bocal na hora de abrir.

De acordo com a empresa, a medida é preventiva acontece por uma identificação de soltura de pequenas lascas de vidro no bocal em 0,3% das ‘long neck 330 ml’.

Quanto a inconveniência, a cervejaria pediu desculpas aos clientes. “A empresa pede desculpas pelo inconveniente e informa que esta ação não representa qualquer custo ao consumidor. Outros produtos da Companhia que não fazem parte dos lotes específicos podem ser consumidos normalmente” disse em nota.

Como identificar

Para identificar os lotes com o problema, veja se as letras CH estarão em alto-relevo na parte inferior da garrafa, caso estiverem, abra a o recipiente com cuidado, girando a tampa, como recomenda a embalagem.

Troca ou reembolso

Os consumidores que desejem a substituição ou reembolso, devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) através do 0800-885-2426 , de segunda a sábado entre as 9h ou 21h.

Também é possível entrar em contato com a cervejaria através do seguinte e-mail [email protected] . Os clientes devem guardar a garrafa com defeito para que ela seja recolhida e encaminhada para a análise da empresa.

Novos Lotes

Quanto os novos lotes, a Heineken afirmou garantia a correção. “Reforçamos que a alteração já foi corrigida e não há impacto na qualidade do líquido”.

Comunicado

