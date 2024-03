Hemocentro de Dourados passarÃ¡ por reforma geral

Com investimento de R$ 2,8 milhões, o Governo do Estado irá promover uma reforma geral no Hemocentro de Dourados, com reorganização do estacionamento, troca do telhado, mudança das instalações elétricas, modernização da climatização, pintura, substituição do gerador e layout novo.

Medida foi confirmada pelo governador Eduardo Riedel, após atender estudos realizados por meio da equipe técnica da SES (Secretaria de Estado de Saúde) com a Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), considerando a necessidade regional.

"Com essas obras, vamos melhorar as estruturas de saúde tanto para quem trabalha quanto para quem é atendido. Vamos oferecer as condições necessárias para que a saúde preste um atendimento cada vez melhor ao cidadão", destaca o secretário Hélio Peluffo, da Seilog.

Por conta da instalação do canteiro de obras no local, as atividades do Hemosul no Município terão novo endereço a partir de segunda-feira (4) na: rua Oliveira Marques, 2.535, no Jardim Central. Nesse final de semana, não haverá coleta de sangue na unidade em razão da mudança das instalações.

O contrato foi firmado entre a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) com a empreiteira Trento Soluções em Construções Ltda.

