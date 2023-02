Herculano Borges é o novo diretor da Fundesporte

A nomeação do ex-deputado estadual Herculano Borges no cargo de diretor-presidente da Fundação de Desposto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) foi publicada nesta quinta-feira (2) no Diário Oficial do Estado.

Herculano entra no lugar de Silvio Lobo, que foi nomeado interinamente e teve a exoneração publicada também na data de hoje.

Ex-deputado já havia sido anunciado por Riedel há alguns dias, e foi nomeado depois de encerrar o mandato na Assembleia Legislativa no dia 31 de janeiro.

Herculano é formado em educação fisica, pós-graduado em treinamento desportivo e professor universitário.

