Homem ateia fogo na casa da ex por não aceitar o fim o relacionamento

Marya Eduarda Lobo, com informações do Bonito Informa

Uma casa localizada na rua Luiz Chinaglia, na última quinta-feira (14), próximo à Avenida Cafezais, no bairro Los Angeles, em Campo Grande, ficou completamente destruída pelo fogo. O suspeito pelo incêndio não aceita o fim do namoro com a dona do local.

Uma adolescente de 15 anos, que mora na residência junto com a irmã de 18 e a sobrinha de um ano, disse que estava fazendo almoço com a porta da sala trancada quando percebeu a quentura vinda do quarto.

Ela foi olhar e percebeu o fogo já alastrado e o teto caindo. A menor correu e acionou o Corpo de Bombeiros.

Com a chegada dos militares, ela relatou que o ex-namorado da irmã havia ameaçado a família. Ele vinha sendo agressivo nos últimos dias, inclusive, foi detido pela Polícia Militar, após se apossar de uma TV da família e jogar na rua, na quarta-feira (13).

O aparelho ficou destruído e, diante das ameaças, o rapaz foi preso.

Depois da confusão, a garota ficou com medo e não dormiu em casa, indo para a casa de outra irmã. A mais velha e a bebê se deslocaram para a casa da avó.

Provavelmente o suspeito entrou pela janela do quarto, que estava arrombada. O fogo foi repelido pela vizinhança e, quando o Corpo de Bombeiros chegou, as chamas já estavam combatidas.

Deixe seu Comentário

Leia Também