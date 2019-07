Homem chega ao sítio do pai e comete suicídio

Joilson Francelino, com informações da mídia local

José Ronaldo Lima dos Santos, 32 anos, foi encontrado morto no início da tarde desta segunda-feira (22), em Culturama, distrito de Fátima do Sul.

De acordo com as primeiras informações, o local onde o rapaz foi encontrado fica no sítio onde mora seu pai. José teria chegado em uma motocicleta e entrado rapidamente em uma outra casa de madeira utilizada para depósito de ração e ferramentas, e cometido o suicídio por enforcamento.

Ele faria 33 anos na próxima quinta-feira. A polícia investiga o caso.

