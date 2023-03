Homem compra iPhone em site e recebe quebra-cabeÃ§as dos TrÃªs Porquinhos no lugar

Pedro Molina, com informações do Mundo Conectado

O jornalista Eduardo Sena, morador de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, acabou sendo pego de surpresa ao comprar um iPhone para o seu pai através da Amazon e receber, no lugar do aparelho, um quebra-cabeças dos Três Porquinhos.

O caso ocorreu na última segunda-feira (20), quando Eduardo recebeu a encomenda. Porém, ao abrir a caixa, se deparou com a situação e resolveu entrar em contato com a Amazon para solicitar a devolução do dinheiro pago no aparelho.

"Meu pai sempre me consulta para qualquer compra tecnológica pela internet. Ele não tem cartão de crédito e nem Pix. Ele estava na expectativa porque seria o primeiro iPhone dele", explicou o jornalista em entrevista à Folha de Pernambuco.

Eduardo contou que tentou entrar em contato com a empresa para reaver o valor gasto, porém, teve dificuldades no processo. "[Um atendente] ficou comigo na linha, me fez enviar fotos por e-mail e disse que em sete dias alguém iria entrar em contato comigo", explicou.

Passados os sete dias, Eduardo resolve postar em suas redes sociais um relato sobre o ocorrido e cobrou a empresa por meio da postagem.

"Não teve retorno. Peguei e postei no Instagram, fiz mais barulho nas redes sociais e uma atendente ficou falando comigo. Ontem, umas 10 e meia noite chegou e-mail deles me pedindo de três a cinco dias úteis, mas não dizem o que é para ser feito, mas estão investigando, fazendo uma apuração interna", comentou.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também