Homem fica ferido após bater carro em árvore

Da redação com informações do Ivinotícias

Ademir Oliveira Silva, 47 anos, conhecido como "Pincel" ficou ferido após perder o controle do veículo que conduzia e colidir em uma árvore neste sábado (2), em Ivinhema.

De acordo com o site Ivinotícias, "Pincel" seguia para o município de Angélica quando perdeu o controle do carro na rodovia MS-141.

Com o impacto, a parte frontal do veículo ficou totalmente destruído. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para uma unidade de saúde com escoriações no rosto. O estado de saúde de "Pincel" é considerado estável.

