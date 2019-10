Homem morre após capotar veículo diversas vezes

Vitória Ribeiro, com informações Nova News

Carlos Alberto Redigolo, 56, morreu vítima de um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (16), na rodovia MS-473 próximo à Taquarussu. Ele estava sozinho em um veículo Ford Fiesta com placas de Taquarussu, que saiu da pista e capotou diversas vezes.

O veículo parou dentro de uma propriedade rural que estava às margens da pista. Segundo o portal Nova News, populares que presenciaram o momento do acidente acionaram o Corpo de Bombeiros, mas Carlos morreu na hora, antes mesmo da chegada de assistência. A polícia civil investigará as causas do acidente.

