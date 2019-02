Homem morre dias depois de cair da escada

Wagner Braz, 38 anos, morreu na quinta-feira (14), quatro dias após sofrer uma queda de uma escada em sua residência, em Ivinhema.

De acordo com informações do Ivi Hoje, no domingo (10), Braz estava em casa fazendo reparos quando sofreu a queda. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade de saúde do município.

A vítima teve Traumatismo Craniano Encefálico (TCE), um edema na paretal e estava com sangramento nasal. Ele estava inconsciente e precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde de Dourados onde ficou internado até quinta, quando não resistiu e morreu.

