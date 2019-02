Menina de 11 anos morre depois de ser baleada no peito

Mauro Silva com Agência Brasil

Uma menina de 11 anos, morreu depois de ser baleada no peito na zona norte do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (14). Conforme a Polícia Militar, a criança foi socorrida por policiais militares e levada ao Hospital Salgado Filho, mas já chegou sem vida.

Por meio de nota, a secretaria de Estado da Polícia Militar, divulgou que as informações foram passadas pelo tenente-coronel Luiz Octávio Lopes. Segundo o militar, ao chegarem ao local os policiais viram pessoas carregando uma criança ferida. Na sequência, de acordo com a secretaria, a equipe prestou socorro à menina e a encaminhou para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também zona norte da cidade.

Acusação

Os moradores da região acusam os policiais pela morte da menina e fizeram uma manifestação nas ruas do bairro. Um ônibus chegou a ser queimado próximo ao local.

Na nota, a secretaria confirmou que um grupo de moradores tentou impedir o trânsito de veículos na região atirando objetos e lixo nas ruas, mas foram contidos pelos policiais. “A situação foi estabilizada e a circulação de veículos normalizada”, informou a secretaria.

Varredura

Na nota, a secretaria informou ainda que outra parte do grupo de policiais fez uma varredura na região e encontrou um homem baleado carregando uma mochila com entorpecentes e uma pistola calibre .380. Ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Engenho Novo, na zona norte. Um outro homem, também baleado, foi socorrido e levado por moradores para uma unidade de saúde ainda desconhecida.

A Polícia Militar informou que “não havia operação policial na localidade e nenhum policial da unidade efetuou disparos de arma de fogo durante o episódio”.

Deixe seu Comentário

Leia Também