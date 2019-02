Picolezeiro é preso acusado de mostrar pênis para criança

Na tarde desta segunda-feira (4), um jovem de 18 anos, foi preso acusado de mostrar o pênis para uma menina de oito anos. Ele tentou induzir a criança a pegar no órgão enquanto a mãe dela se afastou por uns minutos. O caso foi registrado na cidade de Bataguassu.

O acusado que é picolezeiro estava passando em frente à casa da menor, quando a mesma saiu para comprar o item. Ao pegar o sorvete o vendedor perguntou se a mãe da menina estava em casa e a menina respondeu que sim.

O homem pediu que a criança trouxesse um copo de água para ele. A garota fez o pedido a mãe, que saiu da frente da casa para buscar a água, nesse momento o suspeito tirou o pênis da roupa, mostrou à criança e ainda pediu para a garotinha tocar no órgão genital.

A mãe da menina percebeu quando ela entrou em casa muito assustada. O acusado fugiu do local tomando rumo ignorado.

De acordo com o site Nova News, a mulher acionou a Polícia Militar e com as características do acusado localizou o mesmo na região. Ele negou a acusação, mas, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia onde foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Os conselheiros tutelares de plantão acompanharam os procedimentos.

