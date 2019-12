Homem sai de barco e desaparece no rio Paraguai

Gilberto de Góes Lima, 58 anos, está desaparecido desde quarta-feira (4) quando saiu com um barco a motor no rio Paraguai, de Porto Esperança em direção a Porto Morrinho, em Corumbá.

De acordo com o site Diário Corumbaense, Gilberto saiu no intuito de buscar combustível e não retornou. Os familiares fizeram buscas e encontraram apenas o barco com o motor ligado e dando voltas no leito do rio na noite de ontem. A suspeita é que Gilberto pode ter caído no rio e nem chegou ao destino.

Os trabalhos de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros acontecem no trecho de Porto Esperança a Porto Morrinho que é de aproximadamente 3 quilômetros.

Deixe seu Comentário

Leia Também