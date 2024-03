Homens ricos investem em mÃ©dia de R$ 3 a 7 mil em um encontro, aponta pesquisa

Sarah Chaves, com informações do MeuPatrocínio atualizado em 29/02/2024 às 12h38

A plataforma MeuPatrocínio, pioneira no relacionamento sugar, ouviu 3.718 entrevistados em uma pesquisa que revelou que 39,29% dos homens ricos indicaram um investimento médio de R$3.000 a R$5.000 em cada encontro.

Para outra parcela de 34,23%, o valor é aumentado para a faixa de R$ 5.000 a R$ 6.000, enquanto 26,48% estão dispostos a gastar acima de R$ 7.000 em cada experiência.

O levantamento também revela a frequência das saídas e os locais escolhidos pelos Sugar Daddies para proporcionar momentos especiais a jovens mulheres.

Ao serem perguntados sobre a frequência com que costumam sair para esses encontros, 39,45% dos Sugar Daddies alegaram sair mais de cinco vezes ao mês, o que mostra uma busca constante por conexões. Outros 24,46% optam por quatro encontros mensais, enquanto 23,85% escolhem a frequência de duas vezes ao mês, e 12,23% indicam uma saída por mês.

Para o especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio, Caio Bittencourt, um verdadeiro Sugar Daddy percebe o que sua Sugar Baby precisa e atende prontamente. “Uma relação saudável também significa ter um parceiro que te ajuda e te auxilia, que investe no seu crescimento, seja pessoal ou profissional. Nossa plataforma é repleta de homens que, por compreenderem isso, proporcionam uma vida de luxo para essas mulheres, além dos vários mimos que elas recebem com frequência”, disse.

Eles ainda apontam qual o local preferido, 51% deles elegem restaurantes luxuosos como cenário preferido, enquanto 39% optam por locais destinados a drinks e 10% escolhem Rooftops ou baladas.

“Essa atenção cuidadosa com o local só mostra a importância que esses homens bem-sucedidos dão em oferecer o melhor para as Sugar Babies. São mulheres que podem desfrutar o melhor da vida sem preocupações financeiras. Isso não seria possível se não estivessem em um relacionamento Sugar, pois só nele elas são constantemente mimadas com joias, viagens, roupas de grife e milhares de experiências inesquecíveis”, concluiu o especialista.

