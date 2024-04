Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/04/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (3), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Seu lado confiante segue a mil nesta manhã e você pode aproveitar para fazer alguns contatos importantes logo cedo. Depois, a Lua entra em Aquário e avisa que situações envolvendo dinheiro devem se desenrolar melhor do que esperava nesta quarta. Há chance de conseguir uma grana extra, fechar um ótimo negócio ou garantir um bônus! A comunicação também está protegida e tudo indica que você vai se destacar ao expressar suas ideias, em reunião ou fazendo contatos profissionais. Um pouco de ciúme pode temperar a vida a dois, Caprica. Ainda bem que a descontração e as conversas ajudam a melhorar o clima com o mozão ou conquistar um novo amor.

Aquário

Se depender das estrelas, você pode receber uma grana que não esperava logo cedo, ou identificar um bom negócio usando a sua intuição. Ainda pela manhã, a Lua entra em seu signo e promete um novo ânimo para cuidar de alguns assuntos pessoais, fazer contato com pessoas queridas e correr atrás dos seus objetivos. Já no trabalho, vale concentrar a atenção em uma coisa de cada vez e evitar se distrair com os colegas. As finanças seguem protegidas e pode ter boas novas à tarde. A vida amorosa ganha mais descontração e você tem tudo para curtir bons momentos com o par. Se está a fim de alguém, é hora de dar o primeiro passo e correr pro abraço!

Peixes

Você começa o dia com muito otimismo, Peixes, mas a Lua entra em seu inferno astral ainda pela manhã, destacando a vontade de diminuir o ritmo, ficar no seu canto e repensar algumas coisas. Mas não se preocupe demais, já que as estrelas garantem que tarefas que podem ser feitas a sós devem correr com tranquilidade. Você vai se concentrar melhor no serviço se puder ficar no seu canto. À tarde, Vênus e Netuno destacam seus pontos fortes e enviam uma dose extra de ânimo para correr atrás dos seus interesses, inclusive na paquera. Alguém comprometido, mas atraente, pode balançar seu coração. A dois, pegue leve e escolha um programa sossegado pra curtir o par.

Áries

Aproveite o início da manhã para cuidar de assuntos profissionais, fazer planos a longo prazo e correr atrás das suas metas! Depois, a Lua entra em Aquário e deixa o dia mais descontraído. No trabalho, seu lado criativo e ambicioso tende a crescer e devem surgir boas oportunidades de se destacar, especialmente se você ouvir sua intuição, que estará pra lá de afiada. Há chance de descobrir algo que estavam escondendo de você, mesmo que seja por puro acaso. Tudo indica que os amigos podem dar uma mãozinha na paquera e até bancar o cupido. Tudo corre às mil maravilhas no romance, mas deixe a desconfiança de lado e não fique implicando à toa.

Touro

Logo cedo, você conta com habilidade extra para lidar com as pessoas e cuidar de tarefas em equipe, Touro. Depois, fica mais fácil manter o foco total no trabalho e pode surgir uma boa oportunidade de dar aquele empurrão na carreira. Se depender das estrelas, seu lado ambicioso ganha destaque e você não vai sonhar pequeno. A boa notícia é que as amizades também contam com good vibes e você tem tudo para se divertir se conseguir reunir o pessoal. Se está em busca de romance, capriche no visual e peça uma ajuda para a galera, que pode apresentar um novo crush. A dois, o astral descontraído ajuda a embalar os momentos com o mozão.

Gêmeos

Pela manhã, fica mais fácil colocar em prática algumas mudanças importantes que já vinha planejando. Mexer no visual pode render elogios, Gêmeos! A entrada da Lua em Aquário pode alimentar os sonhos com viagem ou com um programa divertido, mas faça um esforço para manter o foco nos assuntos rotineiros, especialmente no trabalho. Com mais facilidade que o normal pra interagir com os colegas e para estudar, você tem tudo para se destacar em qualquer área. Há chance de pintar um convite de última hora para se divertir. As redes sociais prometem muito fervo e novidades na conquista. O romance ganha mais animação e fica bem sólido.

Câncer

Se precisa resolver algo que exige a colaboração de outras pessoas, cuide disso logo cedo, quando você tem tudo para interagir melhor com colegas e pessoas próximas. Mais tarde, com a entrada da Lua em Aquário, o dia tem tudo para ficar mais agitado. Aposte no jogo de cintura pela manhã para lidar com qualquer imprevisto na sua agenda e pode se sair melhor do que esperava. Planos para uma viagem ou contato com pessoas de fora contam com vibes maravigolds à tarde. A atração física cresce e promete momentos pra lá de animados na intimidade, seja com o mozão ou com um novo crush. A sensualidade será o seu grande trunfo na paquera.

Leão

No trabalho, você vai dar um show de concentração logo cedo e dá até pra adiantar algumas tarefas mais chatinhas. Depois, com a Lua brilhando em Aquário, fica mais fácil se entender melhor com um colega e com outras pessoas próximas. Os relacionamentos ganham destaque, tanto na vida profissional quanto pessoal. Pode surgir uma ou outra mudança inesperada à tarde, mas tudo indica que você vai sair no lucro no final das contas. A noite promete ser mais divertida se você tiver a companhia do mozão ou dos amigos. O romance conta com ótimas energias e a paixão vai pegar fogo! Explore seu lado mais sensual se quiser se dar bem na paquera, Leão.

Virgem

A sorte vai sorrir para o seu lado logo cedo e vale a pena fazer uma fezinha, Virgem! Depois, a Lua ressalta seu lado prático, que já é grande, e você pode aproveitar para finalizar um serviço, dar uma mãozinha a alguém querido ou cuidar melhor da sua saúde. Tudo indica que vai valorizar a disciplina e pode fazer alguns sacrifícios para conseguir o que deseja. Mas Vênus e Netuno também mandam good vibes para os seus relacionamentos, por isso, reserve tempo para curtir a companhia de quem é importante em sua vida. Um flerte com um colega pode empolgar se está só. Já o romance tem tudo para surpreender e um astral mais carinhoso dá o tom nos momentos a dois.

Libra

Assuntos domésticos podem ser resolvidos com mais facilidade logo cedo, Libra. Depois, com a entrada da Lua em seu paraíso astral, você vai esbanjar carisma por onde passar! Aproveite qualquer oportunidade para se divertir ao lado dos amigos, dos filhos ou de familiares mais jovens. Há sinal de ótimas ideias e muita criatividade na hora de cuidar do serviço. Vênus e Netuno trocam likes mais tarde e favorecem o trabalho, mesmo aquelas tarefas de rotina mais chatinhas. Romantismo e muito carinho garantem ótimos momentos na vida a dois e na paquera. Seu charme estará imbatível e você pode aproveitar para conquistar novos admiradores por onde passar.

Escorpião

Hoje, sua habilidade para se comunicar segue em alta logo cedo e você pode aproveitar para fazer contatos no trabalho ou esclarecer um mal–entendido com alguém próximo. Depois, você vai encontrar apoio e carinho na companhia dos familiares. A Lua promete movimentar os assuntos ligados ao lar e quem trabalha em casa, com produtos ou serviços para o lar tem boas chances de conquistar avanços importantes. Mas as coisas ficam ainda melhores com Vênus e Netuno trocando likes em seu paraíso astral, Escorpião! Além de uma dose extra de sorte, você também vai esbanjar magnetismo e arrasar tanto na conquista quanto nos momentos com o mozão!

Sagitário

Você começa o dia com muito pique para resolver assuntos financeiros que estavam pendentes, especialmente se envolver a casa ou a família. Mas a Lua logo entra em Aquário e destaca tudo o que estiver ligado à comunicação. Com as ideias a mil, você vai se dar bem se precisa cair na estrada ou fazer alguns deslocamentos durante o dia. A sua lábia está a mil e vai ser fácil expressar o que pensa e convencer os outros. A paquera ganha um impulso e tanto hoje e podem surgir muitos contatinhos, inclusive nas redes sociais. Você e o mozão ficarão mais afinados se investirem no diálogo. Mas curtir o seu canto e a companhia da família também pode ser divertido.

